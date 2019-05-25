В Татарстане за 2 недели выполнили 10% от запланированных на год работ по капремонту

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин доложил сегодня на совещании в кабмине, что работы по программе капремонта жилых домов в республике выполнены на 18,5%. Освоено уже более 1,08 млрд рублей.

Таким образом за две недели выполнено около 10% от годового плана, поскольку 11 мая Файзуллин докладывал, что работы выполнены почти на 500 млн рублей, что составляет около 8,5% от плана.

Как отмечает пресс-служба президента РТ, министр сообщил и о реализации других программ капитального ремонта объектов.

Так, на 23 мая работы ведется капремонт 25 зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных районов РТ (всего в программе 31 объект). Также ремонтируются здания молодежных центров, подростковых клубов, учреждений социального обслуживания и объектов культурного назначения.