Слова Путина о том, что Зеленский является хорошим актером, вызвали смех на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин высказал мнение о новом лидере Украины Владимире Зеленском на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер», — цитирует его «РИА Новости».

После этих слов в зале стали смеяться и аплодировать. «Я говорю серьезно, а они смеются», — отметил Путин с улыбкой.

«Но одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — продолжил президент.

Он отметил, что для того чтобы играть, нужен талант, а для того чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата после завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.