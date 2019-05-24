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Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского

14:23, 24.05.2019
Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.

«Такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Ведомости».

Он отметил, что «нужно набраться терпения» и подождать, «когда будет сформулирован подход украинской стороны».

Ранее Песков на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил отрицательно. Кроме того, он заметил, что пока Путин не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

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