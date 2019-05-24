Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.

«Такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Ведомости».



Он отметил, что «нужно набраться терпения» и подождать, «когда будет сформулирован подход украинской стороны».

Ранее Песков на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил отрицательно. Кроме того, он заметил, что пока Путин не планирует осуществлять контакты с Зеленским.