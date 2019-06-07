В Уфе одного из руководителей «Тэкстро» заподозрили в даче взятки инспектору труда

Следственным отделом по Советскому району Уфы возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего директора по производству ООО «Тэкстро», осуществляющего техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в крупном размере.



В ходе следствия установлено, что в мае 2019 года со слесарем ООО «Тэкстро» произошел несчастный случай со смертельным исходом. После этого Ростехнадзором было организовано расследование его причин, а Государственная инспекция труда инициировала документарную проверку соблюдения трудового законодательства в организации.



В ходе проверки были выявлены множественные нарушения трудового законодательства.

Директор по производству, желая избежать большого штрафа за допущенные нарушения, предложил инспектору труда 200 тысяч рублей за невключение в акты проверок несчастного случая и документарной проверки всех выявленных нарушений. Инспектор сообщил об этом своему руководству, которое обратилось органы ФСБ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.



После передачи денежных средств директор по производству был задержан с поличным. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Ранее в Уфе задержали 37-летнего старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД по Уфе по подозрению в получении взятки.

