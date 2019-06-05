Следком Башкирии подозревает во взяточничестве оперативника из антикоррупционного отдела

В Уфе задержали 37-летнего старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД по Уфе. Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, в 2017 году полицейский изъял товар из бутика по продаже мобильных телефонов. За возвращение телефонов и защиту от проверок подозреваемый потребовал от предпринимателя каждый месяц платить ему 15 тысяч рублей, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.

«Опасаясь наступления негативных последствий, предприниматель согласился и передавал деньги на протяжении двух лет, после чего сумма взятки была снижена до 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении Следкома.

Оперативник был задержан при получении денег.

Сейчас проводятся допросы и другие следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения для полицейского.

Напомним, в 2018 году Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. Он также обвиняется в получении взятки, превышении полномочий и мошенничестве.