Семья Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб

Родственники продюсера Бари Алибасова собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот» — ООО «АМС Медиа».

Заниматься подготовкой иска будет супруга продюсера, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, пишет РБК со ссылкой на PR-директора Алибасова и группы «На-На» Вадима Горожанкина.



Напомним, что 5 июня Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. Спустя некоторое время появилась информация о смерти Алибасова, однако затем Горожанкин заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Вчера Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна.