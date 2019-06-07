Мосбиржа зарегистрировала трехлетние облигации КАМАЗа на 7 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала трехлетние облигации КАМАЗа серии БО-П03 на 7 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Облигации включены в первый уровень котировального списка. Сбор заявок на облигации состоялся 31 мая. Ставку купона установили на уровне 8,75% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня.



Напомним, ранее совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Об этом стало известно в ходе очередное заседания, которое прошло под председательством гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

