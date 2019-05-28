Совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Об этом стало известно в ходе очередное заседания, которое прошло накануне под председательством гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.



«Даны рекомендации по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ», полученной по результатам 2018 года, в размере 27,18 млрд рублей. Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ», дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать», — сказано в пресс-релизе компании.



Кроме того, на заседании был предварительно утвержден годовой отчет, принята к сведению информация о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.



Годовое общее собрание акционеров КАМАЗа состоится 28 июня.



Ранее КАМАЗ выплатил 138 млн рублей дохода по облигациям серии БО-04.

