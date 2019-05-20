Алишер Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщил представитель холдинга USM.



По его словам, Усманов узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из СМИ. Представитель холдинга USM также подчеркнул, что акционер не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов, передает РБК.

Алишер Усманов приобрел издательский дом «Коммерсантъ» в 2006 году у Бадри Патаркацишвили. Затем Усманов в соответствии с законом «О СМИ» оформил ИД на учрежденное им ООО «Коммерсантъ холдинг».



Сегодня стало известно, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек.

