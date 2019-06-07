Новости общества

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Симоньян, госпитализированной после инцидента с Любовью Соболь, сняли капельницу

09:59, 07.06.2019
Симоньян, госпитализированной после инцидента с Любовью Соболь, сняли капельницу
Фото: kremlin.ru

Главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян сняли капельницу в московской больнице. Об этом написал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По его словам, поскольку беременность у журналистки составляет 18 недель, то врачи предполагают постоянное наблюдение.

Напомним, Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Московскую городскую думу Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы» в четверг, 6 июня.

По ее словам, у входа в редакцию ее поджидала Соболь с включенной камерой, после чего начала задавать вопросы, а также «догоняла» ее по коридорам.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров