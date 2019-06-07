Симоньян, госпитализированной после инцидента с Любовью Соболь, сняли капельницу

Главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян сняли капельницу в московской больнице. Об этом написал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По его словам, поскольку беременность у журналистки составляет 18 недель, то врачи предполагают постоянное наблюдение.

Напомним, Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Московскую городскую думу Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы» в четверг, 6 июня.

По ее словам, у входа в редакцию ее поджидала Соболь с включенной камерой, после чего начала задавать вопросы, а также «догоняла» ее по коридорам.