Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы»
Главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы». Об этом сообщил телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.
Ранее Симоньян написала, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.
«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет» — сообщила она на своей странице в Twitter.
Симоньян также отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».Происшествия
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