Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы»

Главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы». Об этом сообщил телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.



Ранее Симоньян написала, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет» — сообщила она на своей странице в Twitter.



Симоньян также отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».