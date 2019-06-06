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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы»

23:15, 06.06.2019
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы»
Фото: council.gov.ru

Главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы». Об этом сообщил телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.

Ранее Симоньян написала, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет» — сообщила она на своей странице в Twitter.

Симоньян также отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Происшествия
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