В Великобритании назвали условия для изменения отношений с Россией

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли заявила, что для нормализации отношения с Лондоном Москва должна изменить свое поведение.



«У нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — сказала Доннелли.



«Мы дали ясно понять, что агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает ее заявления (о готовности) быть ответственным международным партнером», — передает Reuters.



При этом Доннелли отметила, что Лондон будет продолжать взаимодействовать с Москвой по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании.



Сегодня президент Владимир Путин заявил, что России и Великобритании следует «перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями», забыть это и начать все с чистого листа.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что премьерство Мэй пришлось «на весьма и весьма непростой период» в отношениях между Россией и Великобританией.

