В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией

В Кремле затруднились назвать какие-либо шаги британского премьера Терезы Мэй, которые привели бы к улучшению отношений между Москвой и Лондоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», — цитирует Пескова «Интерфакс».



При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что премьерство Мэй пришлось «на весьма и весьма непростой период» в отношениях между Россией и Великобританией.



Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку. Мэй покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

