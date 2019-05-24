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В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией

14:04, 24.05.2019
В Кремле не смогли вспомнить заслуг Мэй в развитии отношений с Россией
Фото: kremlin.ru

В Кремле затруднились назвать какие-либо шаги британского премьера Терезы Мэй, которые привели бы к улучшению отношений между Москвой и Лондоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», — цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что премьерство Мэй пришлось «на весьма и весьма непростой период» в отношениях между Россией и Великобританией.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку. Мэй покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

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