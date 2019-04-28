Новости промышленности

10:05 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Сети появились кадры полета опытного образца лайнера МС-21-300

09:14, 28.04.2019
В Сети появились кадры полета опытного образца лайнера МС-21-300
Фото: скриншот

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала в Youtube видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

Ранее сообщалось, что вчера собранный в Иркутске опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет в Ульяновск.

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» (город Жуковский Московской области) для продолжения летных испытаний», — сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Промышленность
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров