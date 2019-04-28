В Сети появились кадры полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала в Youtube видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Ранее сообщалось, что вчера собранный в Иркутске опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет в Ульяновск.
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» (город Жуковский Московской области) для продолжения летных испытаний», — сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Промышленность
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