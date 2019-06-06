Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд по ходатайству следователя арестовал до 25 июля депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина, который инсценировал покушение на собственное убийство.



В Следкоме сообщили, что ему было предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения, однако следователи не уточняют, какие именно, передает «РИА Новости».



По данным следствия, осенью 2018 года Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство «с целью повышения своего общественного имиджа».



Для подготовки покушения он, обещая денежное вознаграждение, привлек свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

Инсценировка была совершена вечером 24 февраля, после чего депутат обратился в полицию, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.



Накануне СМИ сообщили, что депутата Заксобрания Пермского края Илью Кузьмина задержали за ложные показания.

