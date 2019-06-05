СМИ: депутата заксобрания Пермского края Илью Кузьмина задержали за ложные показания

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Следователи задержали депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина.

В отношении него возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Заведенное дело связано с нападением на Кузьмина в феврале. Тогда он заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске. По подозрению в совершении покушения на убийство был задержан Эдуард Мельников. Он сначала сознался, что стрелял в депутата, но позже изменил показания, заявив, что нападение было инсценировкой, а он стрелял холостыми. За это депутат обещал 200 тыс. рублей, но не заплатил.