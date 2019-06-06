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Промышленность

В Казани могут открыть третью площадку ОЭЗ «Иннополис»

16:57, 06.06.2019
В Казани могут открыть третью площадку ОЭЗ «Иннополис»
Фото: Олег Тихонов

Особая экономическая зона «Иннополис» и группа компаний ICL могут открыть третью площадку ОЭЗ в Казани.

Как сообщает пресс-служба «Иннополиса» со ссылкой на проект, который сейчас находится на стадии разработки, площадь составит около 16 тыс. кв. м. Здание будет иметь 19 этажей и сможет вместить до 1,5 тыс. человек.

Гендиректор ОЭЗ Ренат Халимов пояснил, что наличие площадки в Казани позволит компаниям из столицы РТ пользоваться льготами особой экономической зоны.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Иннополис» появится Центр обработки и хранения данных.

Промышленность Татарстан
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