В ОЭЗ «Иннополис» появится Центр обработки и хранения данных

Центр обработки и хранения данных будет создан на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» при участии «Росэнергоатома». Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».



По словам заместителя гендиректора ОЭЗ «Иннополис» по развитию и взаимодействию с резидентами Вадима Галеева, в ближайшее время стороны определяться с моделью проекта. К концу июня будет известно о месте размещения центра на территории ОЭЗ.

Отмечается, что благодаря этому объекту появятся новые рабочие места для выпускников Университета Иннополис и населения города, передает ТАСС.



Ранее стало известно, что в Иннополисе создадут взлетно-посадочные площадки для аэротакси.

