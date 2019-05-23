Новости технологий

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В ОЭЗ «Иннополис» появится Центр обработки и хранения данных

15:36, 23.05.2019
В ОЭЗ «Иннополис» появится Центр обработки и хранения данных
Фото: innopolis.com

Центр обработки и хранения данных будет создан на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» при участии «Росэнергоатома». Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

По словам заместителя гендиректора ОЭЗ «Иннополис» по развитию и взаимодействию с резидентами Вадима Галеева, в ближайшее время стороны определяться с моделью проекта. К концу июня будет известно о месте размещения центра на территории ОЭЗ.

Отмечается, что благодаря этому объекту появятся новые рабочие места для выпускников Университета Иннополис и населения города, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Иннополисе создадут взлетно-посадочные площадки для аэротакси.

ТехнологииIT Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров