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С 6 июня в Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км/ч на участке трассы М-7

16:42, 06.06.2019
С 6 июня в Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км/ч на участке трассы М-7
Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ

С 6 июня на участке трассы М-7 «Волга» с 886 по 896 км в Татарстане для легковых автомобилей вводится скоростной режим 110 км/ч. Об этом «Реальному времени» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Участок проходит по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов Татарстана.

Отмечается, что в связи с особенностями климатических условий данные изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и вводиться с 1 мая по 30 сентября.

О том, что поднимут до 110 км в час планку ограничения скорости на трассе М-7, сообщил в мае на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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