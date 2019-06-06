С 6 июня в Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км/ч на участке трассы М-7

Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ

С 6 июня на участке трассы М-7 «Волга» с 886 по 896 км в Татарстане для легковых автомобилей вводится скоростной режим 110 км/ч. Об этом «Реальному времени» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Участок проходит по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов Татарстана.

Отмечается, что в связи с особенностями климатических условий данные изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и вводиться с 1 мая по 30 сентября.

О том, что поднимут до 110 км в час планку ограничения скорости на трассе М-7, сообщил в мае на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.