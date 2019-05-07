В Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км в час

Фото: Инна Серова

Поднимут до 110 км в час планку ограничения скорости на трассе М7, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

— Это будет сделано в порядке эксперимента на участке трассы с 886-го по 904-й километр, уточнил он. — Этот отрезок трассы выбран, поскольку есть необходимые условия для обеспечения безопасности движения — там минимальное количество перекрестков.

По словам Габдурахманова, данное решение — не окончательное:

— Выводы мы сделаем после того, как соберем и проанализируем статистику о том, как изменилась после этого аварийность на данном отрезке дороги.

Ранее «Реальное время» писало, что вице-премьер РФ Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.