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В Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км в час

12:14, 07.05.2019 2
В Татарстане разрешат движение со скоростью 110 км в час
Фото: Инна Серова

Поднимут до 110 км в час планку ограничения скорости на трассе М7, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

— Это будет сделано в порядке эксперимента на участке трассы с 886-го по 904-й километр, уточнил он. — Этот отрезок трассы выбран, поскольку есть необходимые условия для обеспечения безопасности движения — там минимальное количество перекрестков.

По словам Габдурахманова, данное решение — не окончательное:

— Выводы мы сделаем после того, как соберем и проанализируем статистику о том, как изменилась после этого аварийность на данном отрезке дороги.

Ранее «Реальное время» писало, что вице-премьер РФ Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:24
    Езжу на дачу под Казань по М7 (60 км) всю дорогу 50,70,50,70... Вместо нормальных переходов над дорогой наставили знаков и радаров. С нашими расстояниями разве это нормально для федеральной трассы?
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  • Анонимно 12:25
    Давно пора уже. Дорога между Казанью и Челнами отличная, в Европе на таких трассах ограничение - 130 км/ч.
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