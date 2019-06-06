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Силуанов и Кудрин подготовят реформу правоохранительной системы ради бизнес-климата

12:09, 06.06.2019
Силуанов и Кудрин подготовят реформу правоохранительной системы ради бизнес-климата
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин договорились подготовить предложения о реформировании правоохранительной системы и судов. Они рассчитывают таким образом улучшить бизнес-климат в стране.

Глава Минфина РФ заявил на Петербургском экономическом форуме, что качеством работы судей и силовиков необходимо заниматься системно, пишут «Ведомости». Однако министр не стал вдаваться в подробности этих предложений.

Кудрин же призвал организовать постоянный мониторинг работы судов и предложил разработать с юристами меры для повышения кадрового потенциала судебной системы. Председатель СП считает гарантом безопасности ведения бизнеса в России должны стать KPI правоохранительных органов.

Ранее Силуанов заявил, что в экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения.

ОбществоВластьБизнес
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