Силуанов заявил, что экономическая стабильность теряет смысл без роста доходов населения

На панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, сообщает «Российская газета».

Силуанов подчеркнул, что в действительности нужно создавать новые рабочие места, «нам нужен рост экономики, рост доходов населения». Он добавил, что задача правительства состоит в том, чтобы подстегнуть экономическую активность бизнеса. Пока экономический рост небольшой, всего 0,5% за первый квартал.

Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста экономики России в ближайшие годы не превысит 2%.

