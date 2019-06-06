В Москве экстренно госпитализирован Панкратов-Черный

Российский актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из больниц в Москве в четверг, 6 июня.

Артист почувствовал себя плохо во время прогулки на детской площадке на Фрунзенской набережной. Прибывшие медики доставили его в первую городскую больницу, передает Пятый канал.

Уточняется, что у актера резко упало давление до критического минимума. В настоящее время Панкратова-Черного перевели в реанимацию.

Напомним, ранее представитель Бари Алибасова опроверг его смерть после того, как музыкант случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.