В Москве экстренно госпитализирован Панкратов-Черный
Российский актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из больниц в Москве в четверг, 6 июня.
Артист почувствовал себя плохо во время прогулки на детской площадке на Фрунзенской набережной. Прибывшие медики доставили его в первую городскую больницу, передает Пятый канал.
Уточняется, что у актера резко упало давление до критического минимума. В настоящее время Панкратова-Черного перевели в реанимацию.
Напомним, ранее представитель Бари Алибасова опроверг его смерть после того, как музыкант случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.Общество
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