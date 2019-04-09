Татарстану передали 11,9% акций Зеленодольского завода им. Горького

Росимущество передало в собственность Татарстана 75% акций (4,4 млн штук) АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и 11,9% акций (3,8 млн штук) АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».



Акции передали в рамках исполнения указа президента России от 24 августа 2018 года. Распоряжение правительства вышло 27 сентября, документ Росимущества — 15 марта 2019 года, пишет РБК.

По условиям передачи Татарстан обязан сохранять акции в собственности в течение 5 лет со дня передачи. По истечению этого срока решение об отчуждении должно приниматься по согласованию с правительством РФ. Кроме того, предприятия должны сохранить свои основные виды деятельности и получить инвестиции до 2023 года — не менее 150 млн рублей для Зеленодольского конструкторского бюро и 300 млн — для завода.

Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод им. Горького планирует создать совместное производство с АО «Уральский завод «Зенит» в Казахстане.