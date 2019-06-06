За прошлый год в России закрылось вдвое больше компаний, чем открылось

Исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что за 2018 год в России было открыто более 290 тысяч компаний. За этот же период в стране ликвидировано более 600 тысяч организаций.

Таким образом количество закрытых бизнесов превысило количество открытых в 2,14 раза, пишет РБК.

Сокращение числа компаний наблюдается в 80 регионах РФ.

«Главные сложности, с которыми сталкиваются компании, — это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта и, зачастую, отсутствие информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной регион», — поделилась мнением председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.