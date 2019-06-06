Долговая нагрузка на семьи с детьми в России выросла на 25%

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) подсчитали, что в III квартале 2018 года в семьях с детьми на одного человека приходилось почти 2,5 тысячи рублей, взятых в кредит или из своих сбережений.

По сравнению с тем же периодом 2017-го долговая нагрузка выросла на 25%, пишут «Известия».

При этом пары, которые воспитывают детей, расходуют на четверть больше заемных средств, чем бездетные.

Специалисты объясняют это тем, что семьи, в которых растут дети, при более низком уровне доходов одновременно сталкиваются с большим объемом обязательных расходов, например, на питание, образование и здравоохранение.