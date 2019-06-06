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ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

05:24, 06.06.2019
ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Фото: cbr.ru

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие» в четверг, 6 июня.

По данным ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность. Также банк «Взаимодействие» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.

В учреждении на данный момент назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, уточнили в пресс-службе Банка России.

Банк «Взаимодействие» находился на 444-м месте в банковской системе России.

Напомним, ранее ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка».

ЭкономикаБанки
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