ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие» в четверг, 6 июня.

По данным ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность. Также банк «Взаимодействие» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.

В учреждении на данный момент назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, уточнили в пресс-службе Банка России.

Банк «Взаимодействие» находился на 444-м месте в банковской системе России.

Напомним, ранее ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка».