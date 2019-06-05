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Сборная Португалии вышла в финал футбольной Лиги наций

23:51, 05.06.2019
Сборная Португалии вышла в финал футбольной Лиги наций
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Португалии обыграла национальную команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.

Встреча состоялась в Порту и закончилась со счетов 3:1. У португальцев хет-триком отметился Криштиану Роналду (25, 88 и 90). В составе сборной Швейцарии с пенальти забил Рикардо Родригес (57).

Вторую путевку в финал завтра разыграют сборные Англии и Нидерландов. Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 9 июня.

СпортФутбол
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