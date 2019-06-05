Сборная Португалии вышла в финал футбольной Лиги наций
Сборная Португалии обыграла национальную команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Встреча состоялась в Порту и закончилась со счетов 3:1. У португальцев хет-триком отметился Криштиану Роналду (25, 88 и 90). В составе сборной Швейцарии с пенальти забил Рикардо Родригес (57).
Вторую путевку в финал завтра разыграют сборные Англии и Нидерландов. Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 9 июня.СпортФутбол
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