Губернатор Ульяновской области предложил внести занятия по предпринимательству в школьную программу

Правительство Ульяновской области собирается ввести обязательные занятия по предпринимательству с 2019 года для учеников пятых и девятых классов.

По словам главы региона Сергея Морозова, к 2022 году занятия введут для всех старшеклассников.

«Одно «но». Мы в соответствии с действующим законодательством можем работать пока только по системе внеурочной деятельности», — цитирует его ТАСС.

Он предложил включить предпринимательство в основную школьную программу.

«Только в этом случае, и не завтра, а через поколение мы получим с вами совершенно другой деловой климат. Ульяновская область готова стать пилотным регионом для страны», — сказал Морозов.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал предложение ввести в школах предпринимательское образование.