Госсовет РТ продлил действие налоговых льгот на имущество для технопарков до 2021 года

Депутаты Госсовета РТ приняли в первом и третьем чтениях поправки в закон РТ «О налоге на имущество организаций».

Законопроект продлевает срок действия льгот по налогу на имущество организаций до 1 января 2021 года для технопарков и инновационно-технологических центров для привлечения малого и среднего бизнеса в инновационную сферу, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Кроме того продлевается действие налоговых преференций до 1 января 2020 года для организаций в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры регионального и местного значения, расположенных на железнодорожных станциях.

Ранее сообщалось, что технопарк Иннополиса будет полностью загружен к середине 2019 года.