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Технопарк Иннополиса будет полностью загружен к середине 2019 года

00:09, 28.12.2018

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал сегодня на встрече с журналистами, что технопарк Иннополиса будет полностью загружен к середине 2019 года.

«Сегодня технопарк им. Попова заполнен на 70 с лишним процентов. Наша задача (если будет позволять жилье) — заполнить его полностью к концу первого — середине второго квартала 2019 года. А строящийся сейчас в Иннополисе технопарк им. Лобачевского, ориентировочно будет готов к концу следующего года», — сообщил министр.

Также Роман Шайхутдинов уточнил, что в 2019 году в Иннополис придут новые резиденты: «В плане около пяти—восьми компаний — мы сконцентрируемся на крупных. Чем больше будет жилья, тем больше будет резидентов».

Напомним, что также Шайхутдинов рассказал о возможном тестировании в Иннополисе «Пятерочки» без продавцов.

ТехнологииITОбществоВласть Татарстан
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