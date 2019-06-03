В Евросоюзе предложили на год продлить санкции против России

В Евросоюзе считают, что санкции в отношении России по Крыму и Севастополю должны быть продлены еще на год. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в евроинститутах.

«Срок этой части санкций, действительно, скоро истекает, 23 июня. Но позиция остается неизменной, ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, поэтому меры должны быть продлены дальше», — сказал собеседник агентства.



Как сообщает Bloomberg, предложение поступило от главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня.



Ранее стало известно, что в Крыму готовы оспаривать западные санкции в Европейском суде в Люксембурге.

