Минниханов ввел в Татарстане режим ЧС из-за гибели озимых
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал объем гибели озимых культур.
Режим вводится для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных природных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур, говорится в документе. Действовать он будет до особого распоряжения.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и главам муниципальных районов республики поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов сообщал, что высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега нынешней весной привели к истощению растений.
Напомним, что проблема гибели озимых коснулась всего Поволжья.ПромышленностьОПКОбществоВласть Татарстан
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