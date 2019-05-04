Минниханов ввел в Татарстане режим ЧС из-за гибели озимых

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал объем гибели озимых культур.

Режим вводится для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных природных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур, говорится в документе. Действовать он будет до особого распоряжения.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и главам муниципальных районов республики поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов сообщал, что высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега нынешней весной привели к истощению растений.

Напомним, что проблема гибели озимых коснулась всего Поволжья.