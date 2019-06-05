Малышева: природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет

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Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет. Так она прокомментировала данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55—57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.

«Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем он есть», — отметила Малышева.

По ее словам, с помощью ожирения природа ищет пути, как «увести лишних людей из жизни». Он подчеркнула, что женщины в большей степени подвержены этому риску. Так, в России 14% мужчин и 26% женщин в России имеют избыточную массу тела. У женщин бывает два пика ожирения — после рождения ребенка и во время климакса, пишет RNS.

«Различие между женщинами и мужчинами определяется тем, что у женщин практически нет мужского полового гормона тестостерона, а у мужчин он есть. Тестостерон — главный жиросжигающий гормон. Это первое, второе — у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы — это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира — митохондрии», — сказала Малышева.

Напомним, ранее врач-остеопат Дмитрий Мохов написал письмо с обращением к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, в котором обвинял Малышеву в том, что она в программе «Жить здорово!» выставила в порочном свете остеопатов. Он потребовал извинений за распространение данной информации.

