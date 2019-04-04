Российский врач потребовал извинений от Елены Малышевой
Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета Дмитрий Мохов потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой.
Врача возмутило высказывание Малышевой в выпуске передачи «Жить здорово!» от 29 марта об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. По его мнению, ведущая продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность.
«Она оскорбила тысячи врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам, и опорочила честное имя остеопатии как науки и как медицинской дисциплины», — говорится в письме с обращением к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.
Мохов подчеркнул, что остеопатия в России активно развивается уже больше 20 лет, а с 2012 года она перешла под государственное регулирование. В связи с этим специалист потребовал опровергнуть слова Малышевой, а также принести соответствующие извинения.
Напомним, ранее клинику Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей за «грубые нарушения».
Справка
Остеопатия — система альтернативной медицины, рассматривающая в качестве первичной причины болезни нарушение структурно-анатомических отношений между различными органами и частями тела — «остеопатическую дисфункцию».
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