Российский врач потребовал извинений от Елены Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета Дмитрий Мохов потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой.

Врача возмутило высказывание Малышевой в выпуске передачи «Жить здорово!» от 29 марта об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. По его мнению, ведущая продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность.

«Она оскорбила тысячи врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам, и опорочила честное имя остеопатии как науки и как медицинской дисциплины», — говорится в письме с обращением к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Мохов подчеркнул, что остеопатия в России активно развивается уже больше 20 лет, а с 2012 года она перешла под государственное регулирование. В связи с этим специалист потребовал опровергнуть слова Малышевой, а также принести соответствующие извинения.

Напомним, ранее клинику Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей за «грубые нарушения».