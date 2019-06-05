В России могут освободить инвестиции в золото от НДС

В правительство России внесли законопроект, который освобождает инвестиции в золото от налога на добавленную стоимость (НДС), который сейчас составляет 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство финансов.

По данным газеты, в случае принятия документа предполагается, что за три-четыре года спрос частных инвесторов на благородный металл вырастет в 15 раз — до 50 т в год. В целом вложения в него станут одним из главных способов накопления средств в госказне, так как золото защищено от долларовой инфляции.

Напомним, что в январе — марте Россия стала крупнейшим покупателем золота. ЦБ закупил 55,3 т золота и довел объем резервов до 2168,3 т.