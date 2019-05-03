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Россия вышла в лидеры по закупкам золота в мире

07:30, 03.05.2019
Россия вышла в лидеры по закупкам золота в мире
Фото: pixabay.com

Мировым лидером по закупкам золота стала Россия. Данные за первый квартал 2019 года приводит Всемирный совет по золоту (WGC).

Согласно отчету организации, ЦБ закупил 55,3 т золота и довел объем резервов до 2168,3 т. Отмечается, что таким образом России планирует значительно уменьшить зависимость от американского доллара, если США вновь введет новые санкции.

В список стран, которые считаются крупными покупателями золота в мире, также вошли Китай, Казахстан, Турция, Эквадор, Катар и Колумбия, передает Bloomberg.

Стоит отметить, что всего за первую четверть текущего года мировые центральные банки закупили 145,5 т золота, что является рекордом за последние шесть лет.

Напомним, ранее был побит рекорд золотовалютных резервов России.

ЭкономикаФинансы
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