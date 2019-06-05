МЧС: треть торговых центров в России находятся в идеальном противопожарном состоянии

30% торговых центров после массовых внеплановых проверок, которые прошли в прошлом году после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», приведены в идеальное противопожарное состояние.

«У остальных удовлетворительный уровень противопожарного состояния», — сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, его слова приводит ТАСС.



В связи с грубейшими нарушениями остаются закрытыми 90 торговых центров из 10 тысяч.



В январе стало известно, что в России приостановили работу 315 российских торгово-развлекательных центров после проверок соблюдения ими пожарной безопасности.

В число субъектов, где приостановлена работа ТЦ, входят Пермский край, Татарстан, а также Тюмень, Новосибирск и Красноярский край.