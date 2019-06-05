Audi презентовал новое поколение A6 Allroad

Автопроизводитель Audi представил новое поколение внедорожного универсала A6 Allroad, сообщает пресс-служба компании.

Дорожный просвет новинки составляет 139 мм. Это на 45 мм больше, чем у обычного универсала А6 Avant. Помимо этого, у автомобиля есть пневматическая подвеска, которая может менять клиренс в зависимости от дорожного покрытия и скорости движения. Транспортное средство оснащено системой контроля кренов кузова и функцией помощи при спуске с горы. На европейском рынке машина появится в июне 2019 года.

Напомним, ранее британское издание What Car составило рейтинг надежных подержанных автомобилей. Список был основан на базе данных журнала, а также опросов более 18 тысяч владельцев машин.

