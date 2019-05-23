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В 2018 году 30% всех выплат по ОСАГО в России получили мошенники

14:38, 23.05.2019
В 2018 году 30% всех выплат по ОСАГО в России получили мошенники
Фото: скриншот видео

По итогам 2018 года мошенники смогли получить 30% от общей величины выплат по ОСАГО. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он отметил, что страховые компании подали больше 13 тысяч заявлений в полицию, однако до судов дошло только 2,6 тыс. дел, пишет «Интерфакс».

Основными видами страхового мошенничества являются предоставление поддельных полисов ОСАГО, оформление договоров страхования задним числом, завышение суммы ущерба и т. д.

Ранее сообщалось, что в 2018 году средняя выплата по ОСАГО в России снизилась на 11% и составила 67 тыс. рублей.

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