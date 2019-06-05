АвтоВАЗ сменил статус на непубличный и стал АО

АвтоВАЗ изменил свой статус с публичного на непубличный. Раньше АвтоВАЗ именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.

Изменение статуса является следствие плана рекапитализации АвтоВАЗа, утвержденного единственным акционером — нидерландской Alliance Rostec Auto BV, пояснили в пресс-службе компании.

Уточняется, что регистрация нового наименования освобождает АвтоВАЗ от обязанности раскрывать информацию, которая возлагается на публичные компании, пишут «Ведомости».

В феврале этого года стало известно, что АвтоВАЗ обратится на «Московскую биржу» с заявлением о делистинге акций компании для ухода от статуса публичной компании.

