Ак Барс Банк начал работу с банками Казахстана

Ак Барс Банк заключил первые сделки по операциям валютных конверсий и свопов с Банком ЦентрКредит, который входит в топ-5 банков Казахстана по размеру активов. В ближайшие дни банк планирует провести сделки по тем же операциям с АзияКредит Банком (входит в топ-15).

«В начале этого года мы начали активно привлекать казахстанские банки к сотрудничеству. В настоящее время мы находимся в процессе установления отношений и запуска работы с еще пятью крупнейшими и крупными банками Республики Казахстан и рассчитываем, что до конца этого года будем полноформатно работать с 6 — 8 банками этой страны по всей линейке межбанковских продуктов, включая казначейские операции, документарные операции в рамках ВЭД, торговое финансирование и др.», — прокомментировал Марк Рубинштейн, управляющий директор по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка.

Марк подчеркнул, что Казахстан является одним из ключевых торговых партнеров России в рамках членства в Евразийском экономическом союзе и Татарстан играет ключевую роль в развитии экономических связей с Казахстаном.

Банк «ЦентрКредит» (БЦК) — один из крупнейших универсальных банков Казахстана, входящий в топ-5 в Казахстане по величине активов. На конец

2018 года активы банка составляли 1,5 трлн тенге (≈ 4 млрд долларов).

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