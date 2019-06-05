Татарстан хотят включить в зону международного медицинского кластера

Действие международного медицинского кластера, который работает на территории Москвы и Московской области, может распространиться также на Татарстан. Сегодня на заседании Госсовета РТ министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов заявил об этой законодательной инициативе.

— Федеральный закон о медкластере был принят в 2015 году. Закон предполагает возможность создания на территории Москвы и Московской области международного медицинского кластера. Например, у резидентов кластера есть право применения лекарственных препаратов, используемых в другом государстве, — напомнил Каримов.

Госсовет РТ предлагает внести на рассмотрение в Госдуму РФ изменения названного федерального закона.

— Предполагается территориально расширить применение этого закона, распространив его на Татарстан, — отметил Каримов.

Кроме того, предполагается, чтобы в медкластере на территории республики были представлены не только страны ОЭСР, как происходит согласно действующему закону, но и страны БРИКС и ШОС.

