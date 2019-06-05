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Недвижимость

Помещение «Спурт банка» в Нижнекамске продали за 12 млн рублей

12:01, 05.06.2019
Помещение «Спурт банка» в Нижнекамске продали за 12 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Состоялись торги, на которые было выставлено нежилое помещение в 400,4 кв. метров, расположенное в Нижнекамске, принадлежавшее АКБ «Спурт». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Победителем на торгах были признан Идрисов Айдар Маратович, предложивший за объект 12 млн 11 тысяч рублей. В документах стоимость помещения оценивалась в 9 млн 182 тысячи 611 рублей 80 копеек.

Напомним, ранее Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-главу «Спурта» Евгению Даутову к реальному сроку в 3 года и 1 месяц колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности.

НедвижимостьЭкономикаОбщество Татарстан
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