Набережные Челны получат 1,1 млрд рублей на строительство онкодиспансера, бассейна и объектов культуры

В этом году из федерального бюджета будут выделены порядка 1,1 млрд рублей, которые направят на строительство онкодиспансера, бассейна и объектов культуры в Набережных Челнах. Об этом в своем Instagram сообщила депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

В этом году начнется реализация трех проектов: строительство онкодиспансера, реконструкция здания драмтеатра и строительство бассейна. Объекты получат часть средств из федерального бюджета. На строительство онкодиспансера будут выделены 651,2 млн рублей, на бассейн — 159, 5 млн рублей, вложения в объекты культуры составят 328,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, на что пойдут остатки прошлогоднего бюджета Набережных Челнов.