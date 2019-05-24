Стало известно, на что пойдут остатки прошлогоднего бюджета Набережных Челнов

Остатки прошлогоднего бюджета Набережных Челнов составляют 96,2 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Депутаты Городского совета решили направить эти средства на несколько направлений. 13,6 млн рублей пойдут на уплату затрат на капитальный ремонт школы №11 и картинной галереи. 25 млн рублей пойдут на возмещение расходов на перевозку пассажиров в муниципальном общественном транспорте. Кроме того, деньги будут направлены на проведение выставок на общегородском мероприятии, обслуживание видеокамер, установленных по программе «Безопасный город». Предложенные поправки в бюджет 2019 года утверждены.

Напомним, ранее депутаты горсовета Набережных Челнов утвердили решение переименовать часть улицы Промышленной в улицу Корпорация Haier.

