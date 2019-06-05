В Счетной палате назвали самые закрытые министерства России

Самыми закрытыми ведомствами России признаны четыре государственных органа. Рейтинг был составлен экспертами Счетной палаты совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений»

В число самых закрытых вошли Министерство науки и высшего образования, Росфинмониторинг, Минобороны и Главное управление специальных программ президента.

Всего в рейтинге открытости российской власти оказались 22 министерства и 50 федеральных служб. Эксперты оценивали сайты российских министерств и ведомств, в том числе полноту и актуальность представленных на них данных, а также качество их работы с пользователями.

Для проверки работы специалисты разослали письма в госорганы. В итоге на половину писем пришли формальные ответы. При этом более 40% вопросов остались без ответа, передает РБК.

Самым открытыми в рейтинге оказались МВД, Минкультуры, Минфин, Минэнерго и Ростехнадзор.

Напомним, ранее в Счетной палате подсчитали, сколько пенсионер может потратить в день на еду.