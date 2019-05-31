В Счетной палате подсчитали, сколько пенсионер может потратить в день на еду

При средней пенсии в 14 тысяч рублей пенсионеры в РФ могут потратить на продукты не более 200 рублей в день, сообщает «РИА Новости».

С таким заявлением выступила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. При расчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.



— Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни, — признала Орлова.

Подсчет показал, что в среднем на оплату ЖКХ уходит 5 тысяч рублей, на покупку жизненно необходимых лекарств — 2 тысячи рублей, на предметы личной гигиены — 1 тысяча рублей. Таким образом, на питание остается всего 6 тысяч рублей, то есть 200 рублей в день. При этом в расчете полностью отсутствуют расходы на одежду и обувь.

По мнению Орловой, решить проблему можно только в рамках решения общих демографических проблем.



Напомним, ранее стало известно, что может стать драйвером развития пенсионной отрасли.