Губернатор Пермского края планирует пересадить чиновников со служебных машин на такси

Чиновники Пермского края начнут использовать такси в качестве служебного транспорта. Об этом рассказал губернатор Пермского края во время прямого эфира в Instagram.



«На следующем этапе будем экспериментировать с вызовом такси со смартфона», — сказал Решетников, отвечая на вопросы жителей региона.

По словам губернатора, чиновники могут использовать служебные автомобили «только для поездок по работе или срочных вызовов».

Решетников также отметил, что в последние два года была снижена стоимость аренды автомобилей по действующей системе закупок, передает «Коммерсант».

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции на своей странице в Instagram заявил, что недоволен работой департамента ЖКХ в Перми. После этого мэр города Дмитрий Самойлов уволил руководителя департамента Сергея Романова.