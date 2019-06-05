Авиарейсы из Перми в Прагу могут запустить осенью

Авиакомпания «Уральские авиалинии» готова запустить прямой рейс из Перми в Прагу в сентябре текущего года.

Международный перелет могут субсидировать краевые власти. Рассматриваются два направления для организации прямых перелетов — Прага (Чехия) и Мюнхен (Германия). До конца года на эти цели из бюджета выделят 44 млн рублей.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы Заксобрания Пермского края по бюджету, пишет Business Class.

Первый вылет из Перми в Прагу может состояться уже 15 сентября.

Напомним, ранее «Победа» отменила прямые перелеты из Перми в Анталью.